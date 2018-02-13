В Киеве на Подоле бетонные блоки убили парня

В понедельник, 12 февраля, в Подольском районе Киева на стройке на 17-летнего парня упали бетонные блоки, приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"Следственно-оперативная группа изъяла журналы и документы на строительство. Для выяснения обстоятельств гибели парня в управление полиции доставили четырех человек, из которых двух задержали... Это — представители генерального подрядчика и субподрядчика", — рассказал замначальника — начальник следственного управления ГУ Нацполиции в городе Александр Пивовар.

Напомним, в начале июля 2017 года в Шевченковском районе Киева на ул. Речная на стройке мужчина упал с высоты и скончался на месте происшествия. Узнать больше о случившемся можно здесь.