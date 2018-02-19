Смертельное ДТП на Ровенщине: жертвами стали два брата, еще три человека травмированы

По информации полицейских, в салоне иномарки находились пять жителей: трое родных братьев и еще двое парней.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, правоохранители на месте происшествия установили, что "21-летний житель села Малушка, управляя автомобилем BMW на иностранной регистрации, двигаясь по автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов", не справился с управлением, вылетел в кювет с последующим опрокидыванием авто и въехал в деревья".
По информации полицейских, в салоне иномарки находились пять жителей: трое родных братьев и еще двое парней.
В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, впрочем, он умер в приемном отделении больницы.
Еще двое пассажиров: 13-ти и 20-летние жители Малушки получили телесные повреждения и госпитализированы в травматологическое отделение медучреждения. Их жизни ничего не угрожает.
21-летнего водителя полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он с травмами находится под охраной в больнице.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек следственным управлением начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, под Киевом произошло ДТП с микроавтобусом со школьниками, есть жертвы.