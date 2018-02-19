Самоубийство в Киеве студентки-иностранки из Богомольца: акция и заявление вуза

В Киеве под зданием Национального медицинского университета имени Александра Богомольца устроили акцию в связи с самоубийством студентки-иностранки Мукаддас Насырлаевой.

В столице участники мероприятия обвинили руководство вуза в коррупции, сообщает "Громадське".

На сайте учебного заведения размещено заявление, в котором говорится, что студентка была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства, срок действия ее визы истек 17 декабря 2017 года.

"18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было во второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", — отмечается в документе.

В прокуратуре столицы сообщили, что начато уголовное производство по факту доведения девушки до самоубийства.

Напомним, студентка Мукаддас Насырлаева — гражданка Туркменистана 1999 года рождения — в конце января в Киеве прыгнула с моста Патона. Спасатели ищут ее тело, были обследованы тысячи квадратных метров акватории Днепра.