В полиции узнали, почему под Киевом бывший атошник устроил стрельбу по людям

В селе Залесье (находится под Киевом) местный житель — бывший боец антитеррористической операции на Донбассе — устроил стрельбу по людям из-за конфликта с соседом.

Сейчас задержанный находится в Следственном изоляторе и ждет избрания судом меры пресечения, рассказал пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в комментарии "Обозревателю".

"Возможно, завтра (21 февраля — Ред.) будут избирать… Он сказал, что приобрел (оружие — Ред.) на Дарнице. Мы сейчас это выясняем", — отметил спикер.

По его словам, в селе "конфликт возник из-за неприязни к соседу". "… он (бывший АТОшник — Ред.) говорит, что сосед его оскорбил словесно, и таким образом (стрельбой — Ред.) он решил ему отомстить", — отметил Жукович.

Напомним, вечером 19 февраля в селе Залесье пьяный местный житель — экс-боец АТО — во дворе дома устроил стрельбу по людям из автомата и бросил гранаты в сторону своих соседей. В результате взрывов пострадали два человека, их с разными телесными повреждениями доставили в больницу, а злоумышленника задержали правоохранители.