Взрыв в редакции издания в Ровно: неизвестный бросил "коктейль Молотова", фото

Вечером, 22 февраля, в Ровно в редакцию местного издания "Четвертая власть", которое специализируется на журналистских расследованиях, ворвался неизвестный мужчина и бросил зажженный "коктейль Молотова", в результате чего начался пожар.

Об этом написала журналистка издания Анна Калаур в Facebook.

"Мы сидели на втором этаже, работали. Затем произошел взрыв, куча дыма, огонь. Неизвестный без маски просто нагло забежал в офис, бросил две бутылки с нефтепродуктами и поджег. Это видел ребенок (16-летний сын журналистов — ред.). Было страшно. Мы сначала тушили сами. Все живы и здоровы, вот что с офисом. Это уже не просто препятствие. Это запугивание, это дикость, за которую надо наказывать", - написала она.

Информационно-аналитический портал "Четвертая власть" основали журналисты Владимир и Антонина Торбичи. Сайт издания не обновляется несколько дней – неизвестные похитили у компании-провайдера серверы, на которых и был размещен портал.

"Мы сидели еще работали, когда услышали звуки. Сначала подумали, что это у соседей. Сын пошел посмотреть, и уже он первым увидел, что мужчина поджег спичку, бросил что-то и выбежал. Однозначно, мы это связываем с журналистской деятельностью", - сказала в комментарии изданию "ЧаРівне" заместитель главного редактора "Четвертой власти" Антонина Торбич.

Пожар удалось потушить. Однако половина комнаты выгорела, все в копоти. Никто из людей не пострадал. На месте поджога работают патрульные.

Напомним, 15 февраля в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области неизвестные бросили самодельное взрывное устройство на территории музея Степана Бандеры.