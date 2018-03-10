Фатальное совпадение. На Львовщине колесо от грузовика убило женщину на остановке

В субботу днем, 10 марта, в селе Ременов Львовской области от прицепа грузового автомобиля Mercedes во время движения отлетело колесо и смертельно травмировало женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта.

Авария произошла на дороге Львов-Радехов-Луцк около 10:00, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным ведомства, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, решается вопрос об открытии уголовного производства.

"Оно (колесо — Ред.) нанесло тяжкие телесные повреждения женщине, которая стояла на остановке общественного транспорта. Потерпевшая, 41-летняя местная жительница, скончалась до приезда врачей скорой медицинской помощи", — отметили в Нацполиции.

Напомним, днем 25 февраля в Лычаковском районе Львова девочка съехала с горки на пластиковой доске, влетела в заднюю часть иномарки и попала под ее колеса. Ребенок получил травмы и умер от них в машине скорой помощи.