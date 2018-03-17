На Одесчине задержаны кавказцы-похитители людей

В Одесской области правоохранители задержали четырех членов преступной группировки, которая "специализировалась" на похищении людей с целью требования выкупа, еще двое — объявлены в розыск.

В состав банды входили выходцы с Кавказа, задержанных в Одессе уже арестовал суд, говорится на сайте Национальной полиции.

По данным ведомства, в частности, полицейские установили факт похищения злоумышленниками одессита в ноябре 2017, за его освобождение они требовали у родных 200 тысяч долларов.

"… оперативники Департамента уголовного розыска совместно с сотрудниками оперативных служб полиции Одесской области с привлечением уголовной полиции Винницкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Херсонской областей провели более тридцати обысков", — отметили в ведомстве.

Были изъяты несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет, гранаты, одна из которых — самодельная, патроны различного калибра, а также штык-ножи и наручники.

Прокуратура Одесчины объявила шести злоумышленникам подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Четырем задержанным суд Одессы избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Горишних Плавнях Полтавской области правоохранители задержали трех членов организованной группировки, которая занималась разбойными нападениями, и ее главаря — криминального авторитета.