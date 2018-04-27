СБУ в Киеве "накрыла" провайдеров, "втихаря" показывавших российские телеканалы: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины при поддержке полицейских и следователей прокуратуры заблокировали в Киеве пункт ретрансляции российских пропагандистских телеканалов.

Соответствующее сообщение в пятницу, 27 апреля, опубликовали представатилеи пресс-центра СБУ.

Согласно их данным, на территории одного из торговых центров Святошинского района Киева под видом оказания услуг официальных телепровайдеров действовал подпольный ретрансляционный центр.

"Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали "клиентам" возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов", − заявили в СБУ.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли оборудование, преназначенное для декодирования спутниковой связи, карты доступа к сетям спутникового телевидения, а также серверы общей стоимостью около 500 тысяч гривень.

По данным СБУ, злоумышленники незаконно предоставляли услуги тысячам абонентов, передавая сигнал нескольки десятков запрещенных каналов.

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообшалось о том, что в Украине нашли надежный способ блокировки российских сайтов.