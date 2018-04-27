На Львовщине пьяный водитель наехал на капрала полиции, коп попал в реанимацию

В четверг вечером, 26 апреля, в селе Добряны Стрыйского района Львовской области пьяный водитель на иномарке на пешеходном переходе наехал на капрала полиции, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Авария случилась около 22:00 на автодороге "Киев — Чоп" на стационарном посту правоохранителей "Плай", коп попал в реанимацию, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

"Водитель автомобиля Mazda CX-5, 52-летний житель Ивано-Франковской области, на освещаемом пешеходном переходе совершил наезд на 21-летнего правоохранителя, капрала полиции, сотрудника Управления патрульной полиции во Львовской области, который нес службу на посту", — добавили в ведомстве.

Полицейский получил травмы различной тяжести. "Совершив наезд, водитель пытался скрыться, однако полицейские задержали его. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время проверки у водителя Mazda обнаружено 1,5 промилле алкоголя в крови", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в Днепровском районе Киева пьяный водитель на авто Hyundai Getz влетел в машину Skoda Octavia Полиции охраны столицы, правоохранители попали в реанимацию. Узнать больше об инциденте можно здесь.