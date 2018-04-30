"Схлопотал пулю". На Ровенщине 6-летний ребенок получил ранение из "калаша"

В селе Шпанов, что на Ровенщине, 6-летний ребенок получил ранение пулей из автомата Калашникова.Такое сообщение в понедельник, 30 апреля, было опубликовано на сайте Главка Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным ведомством данным, происшествие произошло в субботу, 28 апреля. Его родители рассказали, что около 19.00 ребенок, как обычно, играл на улице возле дома, но внезапно почувствовал резкую боль в области лопатки.

Его немедленно отвезли в больницу. Сразу после прохождения рентгена медики обнаружили в его лопатке пулю.

Полицейские установили, что калибр пули составляет 7,62 мм, а выстрел, по всей вероятности, был произведен из автомата Калашникова.

Мальчик быстро был прооперирован. Сейчас он находится под наблюдением врачей в травматологическом отделении.

Открыто уголовное производство.Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Запорожье выпивший мужчина убил себя и маленького мальчика.