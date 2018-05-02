На Харьковщине лоб в лоб столкнулись спорткар и джип, погиб гонщик: подробности ДТП

Во вторник вечером, 1 мая, в Харьковской области на автодороге Харьков — Старый Салтов лоб в лоб столкнулись спортивный автомобиль и внедорожник, погиб 22-летний водитель легковушки, а его пассажирка получила травмы и попала в больницу.

В совершении ДТП подозревают водителя джипа — 41-летнего мужчину, он задержан и находится в изоляторе временного содержания, говорится на сайте прокуратуры Харьковщины.

По данным ТСН, авария произошла возле поселка Кутузовка, погибшим оказался Андрей Василенко (блогер и гонщик, писал в соцсети под ником Amigos).

"С 13-14 лет он ездил, водил. Он адекватный парень полностью, ни алкоголь, ни наркотики. Семья осталась без сына", — рассказал отец погибшего Николай Василенко.

В прокуратуре подчеркнули, что пассажирка спорткара — 22-летняя девушка — с многочисленными травмами госпитализирована, сейчас ее жизни ничего не угрожает. По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Автоблогер Роман Алексенко написал в Instagram, что виновник ДТП является сотрудником МВД. Позже агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные источника в правоохранительных органах, сообщило, что подозреваемый — бывший сотрудник Госавтоинспекции.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Днепре авто Alfa Romeo мчалось в сторону центра города на скорости около 200 км/ч, водитель не справился с управлением, машина снесла ограждение возле здания Ледовой арены, а потом ее выбросило на тротуар, в результате аварии погибли две женщины.