Избиение Найема: суд выбрал меру пресечения одному из подозреваемых

Сегодня суд избирает меру пресечения задержанным по делу о нападении на нардепа Мустафу Найема. Одному – уже выбрал, осталось еще двое.

Так, суд отправил под домашний арест подозреваемого Магомед-Салиха Саитова, который подозревается в совершении хулиганских действий в отношении Найема (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

"Применить меру пресечения в отношении Саитова Магомед-Салиха в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства и обязательством носить электронный браслет и сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года", – написал брат пострадавшего Маси Найем в Facebook.

Напомним, состояние здоровья избитого депутата Мустафы Найема резко ухудшилось. В свою очередь глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал подробности о пятом фигуранте дела. Он также объяснил, как одному из подозреваемых все-таки удалось сбежать и почему действия задержанных квалифицировали именно как "Хулиганство".

Напомним, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.