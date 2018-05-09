Бросались в авто мусорным контейнером: в Днепре футбольные фанаты устроили драку. Видео

В Днепре перед матчем финала Кубка Украины, где играют "Динамо" и "Шахтер", произошла драка между футбольными фанатами.

В результате столкновений 20 человек задержаны, их доставили в отделение полиции. Об этом в комментарии "Громадському" сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее словам, фанаты устроили шествие по улицам города, во время которого между ними и произошли столкновения. Никто не пострадал.

"Сейчас ситуация уже более или менее контролируемая. Надеемся, что так будет и дальше", – добавила пресс-секретарь полиции области.

В то же на сайте Нацполиции Днепропетровской области сообщается, что в ходе драки в одного из полицейских бросили "неизвестное пиротехническое изделие". Мужчина получил ожоги левого предплечья и шеи, его отправили в больницу.

На видео драки в YouTube видно, как оголтелые фанаты били полицейскую машину мусорным контейнером:

Ранее сообщалось, что в финале Кубка Украины букмекеры называют "Шахтер" фаворитами матча. Ставки на "горняков" принимаются с коэффициентом 1.91, ничья оценивается котировкой 3.30, а победа "Динамо" — 3.75.