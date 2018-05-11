Ранения в живот. Стало известно, кого убили в Киеве

В Святошинском районе Киева в результате ранений в живот скончался 24-летний местный житель.

На месте убийства нашли две гильзы, их направили на экспертизу, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"По... заключению (экспертизы — Ред.) установят оружие, из которого правонарушитель совершил выстрелы", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая в Святошинском районе Киеве между тремя неизвестными произошел конфликт, один из его участников несколько раз выстрелил оппоненту в живот и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, позже он скончался.