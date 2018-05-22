В Марьинке снайпер боевиков расстрелял мирного жителя

В понедельник вечером, 21 мая, в Марьинке Донецкой области снайпер боевиков расстрелял мирного жителя — 36 летнего мужчину.

Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт (ст. 258 Уголовного кодекса), говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

"… мужчина погиб на собственном дворе от огнестрельных ранений. Забрать тело удалось не сразу, потому что снайпер террористов открыл огонь по скорой и полицейской машине", — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 18 мая боевики обстреляли частный сектор поселка городского типа Троицкое Луганской области, один из снарядов попал в дом, в котором жила семья — отец, мать и два сына — погибли мужчина и мальчик.