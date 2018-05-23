Подробности кровавого ДТП на Львовщине: три человека попали в больницу

Во Львовской области авария, в результате которой погибли шесть человек, произошла возле села Вербляны Бусского района на дороге Киев — Чоп, в больницу попали три человека.

Предварительно установлено, что столкнулись ехавшие в одном направлении микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль, говорится на сайте Национальной полиции.

"Вследствие ДТП шесть человек погибли на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу… медики устанавливают степени тяжести их травм", — отметили в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что 23 мая в 7:20 у села Чучманы Львовской области микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет, погибли шесть человек, а два — пострадали.