Напали с автоматами, "отжали" авто. В Киеве произошло дерзкое преступление

В среду поздно вечером, 30 мая, в Святошинском районе Киева мужчины с автоматами напали на человека, "отжали" его автомобиль и скрылись.

Инцидент произошел возле станции метро "Академгородок" около 23:50, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"... произошло разбойное нападение: к заявителю подъехали четверо наглядно знакомых мужчин на Audi белого цвета. Двое из них были с автоматами", — отметило издание.

По его данным, злоумышленники ударили человека прикладом автомата в лицо, сели в его машину BMW и поехали двумя авто в направлении Кольцевой дороги.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали четырех членов организованной преступной группировки, которая специализировалась на похищении людей, "отжиме" бизнеса, имущества и вымогательстве денег.