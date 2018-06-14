Отравление неизвестным веществом. На Одесчине нашли мертвой лицеистку

В городе Килия Одесской области в одной из комнат общежития местного лицея нашли мертвой его 18-летнюю ученицу, которая является уроженкой Саратского района региона, на теле не было признаков насильственной смерти.

После судебно-медицинской экспертизы стало известно, что смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом, говорится на сайте Главного управления Нацполиции Одесчины.

По его данным, правоохранители выяснили, что спиртные напитки и наркотические вещества лицеистка не употребляла.

В ведомстве подчеркнули, что предсмертную запуску умершая не оставляла, намерений о самоубийстве не высказывала. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 5 июня в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным активиста Николая Бычко из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Узнать больше об инциденте можно здесь.