"Цель стояла именно убить": Геращенко раскрыл подробности организации нападения на лагерь ромов

Организатор нападения на лагерь ромов во Львове инструкции получал через соцсети. Причем изначально была поставлена задача убить, а не запугать.

Об этом народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко рассказал в эфире 112 Украина.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто напугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений", – заявил он.

Геращенко также повторил ранее уже озвученную украинскими силовиками версию, что нападение на ромов во Львове было "действием российских спецслужб". По его словам, это сделано, "чтобы возбуждать межнациональную и расовую рознь в Украине".

Напомним, МВД расписалось в своем бессилии остановить погромы ромов в Украине. Эти люди предпочитают жить в палатках в лесу, где правоохранители не в состоянии обеспечить им безопасность, заявил спикер госоргана.

Как сообщалось, Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал на два месяца двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на ромский табор. Позднее третьего подозреваемого – 17-летнего парня – также взяли под стражу.

Нападение на лагерь ромов во Львове произошло в субботу, 23 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полиция задержала нападавших — ими оказались семеро молодых людей в возрасте 16-17 лет. Был задержан и организатор нападения на лагерь - 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.