Проткнули вилами. На Ровенщине после ранения умер коп

В Ровенской области в больнице умер полицейский — 25-летний старший сержант Александр Гордийчук, которого мужчина проткнул вилами и ударил по голове.

Пострадавший впал в кому и умер, не приходя в сознание, напавший находится под стражей, пишет ТСН.

"В конце июня он (коп — Ред.) получил звание старшего сержанта, однако надеть новые погоны не успел", — отметило издание.

По его данным, 1 июля на вызове на него набросился мужчина с вилами, ранил плечо и руку, а еще нанес тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что в селе Столбец Ровенской области пьяный мужчина напал с вилами на полицейского. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценили его состояние как средней тяжести. Узнать больше о нападении можно здесь.