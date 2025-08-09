Как правильно - "яблучний" или "яблуневий": объяснение удивит всех украинцев

Вы узнаете:
- Как правильно - "яблучний" или "яблуневий"
- Какое значение имеет каждое из этих слов
В украинском языке есть немало слов, которые на первый взгляд кажутся синонимами, поэтому многие украинцы довольно часто заменяют одним из этих слов другое. В такой список часто попадают слова "яблучний" и "яблуневий". Но, хоть они и похожи, ни в коем случае нельзя использовать их как синонимы, ведь значение у них разное.
О том, как различать эти слова, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Ну что же у нас опять не так, теперь уже со словами "яблучний" и "яблуневий". Искала на сайтах, как бороться с вредителями, и наткнулась на статью, в которой есть и "яблучні гілки", и "яблучний сад". Это неправильно", - отметила учитель.
Она объяснила, что "яблучний" - это то, что касается яблок. Например, "яблучний пиріг, сік, оцет, смак".
"А "яблуневий" касается яблонь, деревьев: "яблуневий сад", "яблунева гілка". "Яблунева", кстати, и "плодожерка", - пояснила Чернышова.
Смотрите видео о том, как правильно - "яблучний" и "яблуневий":
Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка объяснила, почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця". На самом деле использовать такие фразы неправильно.
Также ранее стало известно, почему нельзя употреблять слово "виключити" - учитель украинского языка объяснила. На самом деле не все догадываются, что употребление этого слова является ошибкой.
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
