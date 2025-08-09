Как правильно - "яблучний" или "яблуневий": объяснение удивит всех украинцев

На самом деле эти слова не являются синонимами - каждое из них имеет свой оттенок значения.

В украинском языке есть немало слов, которые на первый взгляд кажутся синонимами, поэтому многие украинцы довольно часто заменяют одним из этих слов другое. В такой список часто попадают слова "яблучний" и "яблуневий". Но, хоть они и похожи, ни в коем случае нельзя использовать их как синонимы, ведь значение у них разное.

О том, как различать эти слова, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Ну что же у нас опять не так, теперь уже со словами "яблучний" и "яблуневий". Искала на сайтах, как бороться с вредителями, и наткнулась на статью, в которой есть и "яблучні гілки", и "яблучний сад". Это неправильно", - отметила учитель.

Она объяснила, что "яблучний" - это то, что касается яблок. Например, "яблучний пиріг, сік, оцет, смак".

"А "яблуневий" касается яблонь, деревьев: "яблуневий сад", "яблунева гілка". "Яблунева", кстати, и "плодожерка", - пояснила Чернышова.

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

