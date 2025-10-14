Правильные варианты знают единицы: как на украинском называется 'леска'

Даже специфические слова можно перевести на украинский язык.

Сейчас в Украине в специфической терминологии можно услышать много русинизмов. Многим кажется, что некоторые слова просто не имеют украинских аналогов, но это не так.

Главред решил разобраться, как на украинском сказать "леска".

Чем можно заменить слово "леска"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что слово "леска" в конце концов переводится на украинский язык.

По его словам, многие думают, что можно просто сказать "леска" или "ліска", но эти варианты неправильные.

Он отметил, что в украинском языке, для обозначения тоненькой нити, которую используют в рыбалке и искусстве, используют слово "волосінь".

"Термин означает - сделано из конского волоса нить. Так делалось когда-то и термин является правильным и сегодня", - говорится в видео.

Стоит добавить, что еще одно популярное название "лески" - это "жилка". Все потому, что для рыболовства когда-то использовались высушенные жилы животных, которые были эластичными и прочными.

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

