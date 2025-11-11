Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы сроки

Зооэксперты объяснили, в каком возрасте кошка прекращает расти и считается взрослой, рассказав обо всех основных этапах ее развития.

Кошки проходят несколько ключевых этапов развития - от беспомощного котенка до зрелой особи с устоявшимся характером и поведением. Эксперты проекта AnimalWised объяснили в видео на YouTube, как именно меняется ваш любимец и когда на самом деле он перестает расти.

Как у котов идут годы

"Котенок является новорожденным, имеет низкий вес и еще не открыл глаза. В этот момент он имеет способность касаться и нюхать, но его подвижность очень ограничена, и он полностью зависит от матери, чтобы выжить", - объясняют зооспециалисты AnimalWised.

Именно в это время кошка наиболее уязвима, поэтому забота матери является критически важной для ее выживания.

Переходный период: с 9 по 15 день

Эксперты отмечают, что именно сейчас "котенок начинает приобретать подвижность и самостоятельность". Животное открывает глаза и ушные каналы, начинает исследовать окружающую среду. Примерно через две недели котята начинают пробовать твердую пищу - это первые шаги к независимости.

Период социализации: до 8 недель

В это время котята активно учатся общаться с другими.

"Они становятся более независимыми, начинают бегать и играть с братьями и сестрами... Это часть фундаментального процесса социализации", - объясняют эксперты.

Социализация с другими животными и людьми помогает сформировать дружественный и уравновешенный характер.

Молодой взрослый возраст: около 8 недель - 1 год

"Именно в этот период кошка формирует свой окончательный размер и форму, официально становясь молодой взрослой особью", - уточняют в AnimalWised.

Несмотря на то, что кошки становятся более спокойными, они все еще остаются очень активными и игривыми.

Когда происходит половое созревание у кота - 5-8 месяцев

Около полугода жизни кошки переживают своеобразный "подростковый" период.

"Это период бунта, и коты этого возраста часто бывают непослушными и испытывают потребность делать все, что им заблагорассудится", - отмечают эксперты AnimalWised.

В это время появляются первые признаки половой зрелости, и кошки начинают демонстрировать взрослое поведение.

Когда коты становятся взрослыми - полная зрелость: от 1 до 3 лет

"Физически кот становится взрослым в возрасте одного года, но для выравнивания характера и темперамента может потребоваться до трех лет", - подчеркивают специалисты.

Именно после этого возраста животное становится уравновешенным, спокойным и предсказуемым в поведении.

Как порода влияет на развитие кота

Скорость взросления зависит от породы.

"Гигантским котам, таким как мейн-кун, может потребоваться до четырех лет, чтобы достичь полного размера. Британские короткошерстные коты развиваются медленно, им требуется около трех лет... Персидские и сиамские кошки могут закончить расти после одного года жизни", - уточняют эксперты AnimalWised.

