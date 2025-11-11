Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы сроки

О чем идет речь в материале:
Кошки проходят несколько ключевых этапов развития - от беспомощного котенка до зрелой особи с устоявшимся характером и поведением. Эксперты проекта AnimalWised объяснили в видео на YouTube, как именно меняется ваш любимец и когда на самом деле он перестает расти.
Как у котов идут годы
"Котенок является новорожденным, имеет низкий вес и еще не открыл глаза. В этот момент он имеет способность касаться и нюхать, но его подвижность очень ограничена, и он полностью зависит от матери, чтобы выжить", - объясняют зооспециалисты AnimalWised.
Именно в это время кошка наиболее уязвима, поэтому забота матери является критически важной для ее выживания.
Переходный период: с 9 по 15 день
Эксперты отмечают, что именно сейчас "котенок начинает приобретать подвижность и самостоятельность". Животное открывает глаза и ушные каналы, начинает исследовать окружающую среду. Примерно через две недели котята начинают пробовать твердую пищу - это первые шаги к независимости.
Период социализации: до 8 недель
В это время котята активно учатся общаться с другими.
"Они становятся более независимыми, начинают бегать и играть с братьями и сестрами... Это часть фундаментального процесса социализации", - объясняют эксперты.
Социализация с другими животными и людьми помогает сформировать дружественный и уравновешенный характер.
Молодой взрослый возраст: около 8 недель - 1 год
"Именно в этот период кошка формирует свой окончательный размер и форму, официально становясь молодой взрослой особью", - уточняют в AnimalWised.
Несмотря на то, что кошки становятся более спокойными, они все еще остаются очень активными и игривыми.
Когда происходит половое созревание у кота - 5-8 месяцев
Около полугода жизни кошки переживают своеобразный "подростковый" период.
"Это период бунта, и коты этого возраста часто бывают непослушными и испытывают потребность делать все, что им заблагорассудится", - отмечают эксперты AnimalWised.
В это время появляются первые признаки половой зрелости, и кошки начинают демонстрировать взрослое поведение.
Когда коты становятся взрослыми - полная зрелость: от 1 до 3 лет
"Физически кот становится взрослым в возрасте одного года, но для выравнивания характера и темперамента может потребоваться до трех лет", - подчеркивают специалисты.
Именно после этого возраста животное становится уравновешенным, спокойным и предсказуемым в поведении.
Как порода влияет на развитие кота
Скорость взросления зависит от породы.
"Гигантским котам, таким как мейн-кун, может потребоваться до четырех лет, чтобы достичь полного размера. Британские короткошерстные коты развиваются медленно, им требуется около трех лет... Персидские и сиамские кошки могут закончить расти после одного года жизни", - уточняют эксперты AnimalWised.
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
