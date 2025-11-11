Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы сроки

Юрий Берендий
11 ноября 2025, 20:34
38
Зооэксперты объяснили, в каком возрасте кошка прекращает расти и считается взрослой, рассказав обо всех основных этапах ее развития.
Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы сроки
Когда кошка становится взрослой - когда кот перестает расти, названы сроки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда кот считается старым
  • Как понять, какого возраста кот
  • Когда кот перестает расти

Кошки проходят несколько ключевых этапов развития - от беспомощного котенка до зрелой особи с устоявшимся характером и поведением. Эксперты проекта AnimalWised объяснили в видео на YouTube, как именно меняется ваш любимец и когда на самом деле он перестает расти.

Главред выяснил, когда кот становится взрослым.

видео дня

Как у котов идут годы

"Котенок является новорожденным, имеет низкий вес и еще не открыл глаза. В этот момент он имеет способность касаться и нюхать, но его подвижность очень ограничена, и он полностью зависит от матери, чтобы выжить", - объясняют зооспециалисты AnimalWised.

Именно в это время кошка наиболее уязвима, поэтому забота матери является критически важной для ее выживания.

Смотрите видео о том, как узнать возраст кота:

Переходный период: с 9 по 15 день

Эксперты отмечают, что именно сейчас "котенок начинает приобретать подвижность и самостоятельность". Животное открывает глаза и ушные каналы, начинает исследовать окружающую среду. Примерно через две недели котята начинают пробовать твердую пищу - это первые шаги к независимости.

Период социализации: до 8 недель

В это время котята активно учатся общаться с другими.

"Они становятся более независимыми, начинают бегать и играть с братьями и сестрами... Это часть фундаментального процесса социализации", - объясняют эксперты.

Социализация с другими животными и людьми помогает сформировать дружественный и уравновешенный характер.

Молодой взрослый возраст: около 8 недель - 1 год

"Именно в этот период кошка формирует свой окончательный размер и форму, официально становясь молодой взрослой особью", - уточняют в AnimalWised.

Несмотря на то, что кошки становятся более спокойными, они все еще остаются очень активными и игривыми.

Когда происходит половое созревание у кота - 5-8 месяцев

Около полугода жизни кошки переживают своеобразный "подростковый" период.

"Это период бунта, и коты этого возраста часто бывают непослушными и испытывают потребность делать все, что им заблагорассудится", - отмечают эксперты AnimalWised.

В это время появляются первые признаки половой зрелости, и кошки начинают демонстрировать взрослое поведение.

Когда коты становятся взрослыми - полная зрелость: от 1 до 3 лет

"Физически кот становится взрослым в возрасте одного года, но для выравнивания характера и темперамента может потребоваться до трех лет", - подчеркивают специалисты.

Именно после этого возраста животное становится уравновешенным, спокойным и предсказуемым в поведении.

Как порода влияет на развитие кота

Скорость взросления зависит от породы.

"Гигантским котам, таким как мейн-кун, может потребоваться до четырех лет, чтобы достичь полного размера. Британские короткошерстные коты развиваются медленно, им требуется около трех лет... Персидские и сиамские кошки могут закончить расти после одного года жизни", - уточняют эксперты AnimalWised.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:07Война
Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:12Экономика
Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:51Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

Последние новости

22:07

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:00

Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

21:42

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

21:12

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:02

Водители делают это почти каждый день: какие привычки заставляют электрокар "стареть"

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
20:51

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы срокиВидео

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

20:26

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

Реклама
20:09

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:06

Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопленияВидео

20:04

Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зимуВидео

19:42

Украинцам советуют проверить свои банковские карты: что произошло

19:40

Гороскоп на завтра 12 ноября: Близнецам - ловушка, Водолеям - прибыль

19:38

Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

19:10

Как РФ опозорилась с историей угнать перехватчик МиГ с ракетой "Кинжал"мнение

19:06

Зачем кошачий наполнитель насыпают на подоконники: о хитрости знают единицыВидео

19:06

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

19:06

Ситуация на юге обостряется: эксперт раскрыл, какой город под прицелом врага

18:48

"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

Реклама
18:32

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

18:24

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

18:22

Чем и когда закончится война России против Украины - раскрыт реалистичный сценарийВидео

18:00

Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучшеВидео

17:51

"Даст команду остановиться": эксперт сказал, что заставит Путина закончить войну

17:50

Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

17:48

Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

17:46

Почему Илон Маск и актеры Голливуда учат поэзию: объясняет эксперт по ораторскому искусству

17:45

Растратил 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

17:31

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали ихВидео

17:23

Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

16:58

Блонд без вреда для волос: какое окрашивание выбирает Екатерина КузнецоваВидео

16:55

Простая хитрость превращает яичницу в шедевр: один трюк меняет всеВидео

16:36

"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

16:34

Не только кровь за кровь: названы истинные мотивы жестокой мести княгини Ольги древлянам

16:26

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

16:23

РФ пошла в жесткое наступление, ВСУ покидают позиции - Силы обороны

16:11

Три знаки зодиака вырвутся из темноты в светлое будущее: им уготован душевный подъем

16:03

ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ России, который поставляет топливо оккупантам

15:54

Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона

Реклама
15:53

Безалкогольное пиво: метод производства, который ломает все стереотипыВидео

15:30

Как носить шапку с пальто в этом сезоне: советы, идеи, образы

15:24

Путин не уложился в свой график: в Foreign Affairs объяснили, почему зима станет решающей для фронта

15:20

Мужчина нашел странный сундук в саду: находка обескуражила даже копов

15:06

Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

15:02

Микроволновку сделали с одной тайной опцией: как открыть скрытую функциюВидео

14:59

Трамп хочет "протащить" компромисс по территориям Украины в ООН - что изменится

14:54

РФ планирует масштабную операцию: эксперт предупредил об опасном маневре врага

14:33

"Сердце Украины под большой угрозой": готовится новая массированная атака на 3 города

14:29

Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять