Норвежский рецепт тепла: как скандинавы обогревают пол без использования труб

Дарья Пшеничник
29 октября 2025, 17:29
Опыт скандинавских стран, в частности Норвегии, предлагает более эффективную философию - не греть, а не выпускать тепло.
Норвегия дома
Как норвежцы обогревают пол без труб / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos

Главное из новости:

  • Норвежский подход к отоплению базируется на блокировании теплопотерь
  • Вместо активного подогрева пола, применяется двойное утепление фундамента

В разгар энергетических вызовов и непредсказуемых зим, украинские домохозяйства все чаще задумываются над эффективностью своих систем отопления. И пока большинство полагается на теплые полы с трубами и кабелями, скандинавский опыт предлагает другую формулу - не генерировать тепло, а не позволять ему выходить из помещения, пишет ТСН.

В Норвегии, где зимы не менее суровые, строительные нормы базируются на принципе блокировки теплопотерь через основу дома. Вместо активного подогрева пола, применяется двойное утепление фундамента, как снаружи, так и изнутри, экструзионным пенополистиролом XPS толщиной не менее 100 мм. Такой барьер не только сохраняет тепло, но и не впитывает влагу, что критично для долговременной эффективности.

Под финишным покрытием пола, ламинатом или плиткой, норвежцы устанавливают фольгированную подложку. Она работает как инфракрасное зеркало, возвращая тепло от радиаторов обратно в комнату. В сочетании с утеплением XPS это создает эффект теплого пола без всякого кабеля или трубы.

Еще один ключевой принцип - установка радиаторов с тройным запасом мощности. Это позволяет системе работать на низкой температуре теплоносителя, около 45°C, что идеально для конденсационных котлов и тепловых насосов. В результате - комфортная температура в комнате при минимальных затратах энергии.

Тепло, которое не убегает из помещения

Норвежская технология - это не сложная электроника, а продуманная инженерная физика. Она доказывает, что настоящий комфорт - это не перегретая система, а разумное сохранение тепла. Утепленная бетонная плита сохраняет тепло внутри, придавая полу естественную тепловую инерцию.

Для украинских застройщиков это может стать новым стандартом: не тратить энергию, а сохранять ее. И, возможно, со временем украинские дома станут теплее - не благодаря технологиям, а благодаря инженерной мудрости.

Как улучшить отопление - последние новости

Главред рассказывал о секрете горячих батарей: все решает одна простая процедура с радиаторами.

Ранее сообщалось о том, как уменьшить расходы на отопление. Кроме пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Если вам интересно узнать больше о том, как сделать так, чтобы батарея была горячей, рекомендуем наш материал: Как получить больше тепла от батареи: простые способы забыть о холоде на всю зиму.

На окнах не будет конденсата, если использовать один предмет

09:50

Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для БлизнецовВидео

09:48

Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

