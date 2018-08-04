"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни

В пятницу НБУ продал банкам $50 млн

Продажа Нацбанком $150 млн на валютном аукционе, направлена не на поддержание гривни, как утверждает регулятор, а на выведение валюты из страны перед "большим шухером".

Такое мнение выразил журналист Александр Дубинский в Facebook.

"Ничего необычного. Повторяется ситуация 2004-2005, 2008-2008, 2013-2014 годов когда Нацбанк за счет резервов помогал олигархам и спекулянтам выводить из страны валюту перед большим шухером", - считает Дубинский.

В пятницу, 3 августа, НБУ продал банкам $50 млн. Максимальный курс продажи - 27,0950 грн, минимальный - 27,0851 грн. В четверг регулятор продал $100 млн долларов.

Накануне экс-министр экономики Владимир Лановой предположил, что падение курса гривни может быть связано с тем, что Пенсионный фонд не выполняет план по доходам, из-за чего возник дефицит в 30 миллиардов гривен и, как следствие, проблема с выплатой пенсий.