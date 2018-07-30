Экономист назвал причины задержек с выплатами пенсий и падения курса гривни

Падение курса гривни может быть связано с тем, что Пенсионный фонд не выполняет план по доходам, из-за чего возник дефицит в 30 миллиардов гривен, как следствие – проблема с выплатой пенсий.

По словам экс-министра экономики Владимира Ланового, такая ситуация потребовала дополнительной эмиссии, передает "Канал 24".

"В Госказначействе, как выяснилось, денег нет. Эта цепочка может привести к выпуску дополнительной гривневой массы, не предусмотренной планами монетизации", — указал эксперт.

Он подчеркнул, что в основе ситуации с гривной и выплатами пенсий лежит невыполнение плана по доходам Пенсионным фондом.

"Госбюджет и Пенсионный фонд были приняты слишком оптимистично, несмотря на провальное состояние экономики. Очевидно, будет дополнительная эмиссия. Правительство зарезервировало себе курс на конец 2018 года больше 27 гривен за доллар. Гройсман рассказывает об успехах в первом квартале, а на самом деле было невыполнение доходов бюджета", — напомнил экс-министр экономики.

Он добавил, что политика властей направлена на снижение курса гривны, что ведет к росту внутренних потребительских цен.

Лановой уверен, что нынешняя власть, отмечает экс-министр, не ставила перед собой задачу подъема экономики, создания стимулов для бизнеса и инвесторов. Поэтому имеем тенденцию к постоянному снижению уровня жизни, отсутствие средств в банковском секторе, поскольку у граждан нет остатка для вкладов. Но это тренд на суперприбыли для монополистов — "Нафтогаза", угольных предприятий.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде назвали причину задержка с выплатами пенсий.