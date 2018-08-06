Евросоюз предохранил Болгарию от Украины

Мощность новой трубы составляет около 1,7 млрд кубометров

Благодаря гранту Евросоюза, Болгария завершила строительство газопровода, который позволит ей уже сейчас напрямую получать газ из Турции.

Как пишет "Коммерсантъ", труба дает доступ к будущим мощностям первой нитки "Турецкого потока" с российским газом.

Мощность новой трубы составляет около 1,7 млрд кубометров.

Отмечается, что газопровод сможет обеспечить половину потребления страны и станет страховкой на случай перебоев с поставками через Украину.

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что остановить строительство "Северного потока-2" могут американские санкции, изменение позиции Германии, или же позиция Дании, которая пока не разрешила проводить работы в своих территориальных водах.

"Американские санкции - это важный фактор. Важным фактором является позиция немецкой стороны, в последнее время эволюционирует. И нам кажется, что до немецких политиков может дойти понимание, что этот проект реально опасен как для Германии, так и для всей Европы", - сказал Витренко.