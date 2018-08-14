Курс доллара летит в "пропасть": Нацбанк объявил об аукционе из валютных резервов

Доллары и гривни / Reuters

Во вторник, 14 августа, курс украинской валюты по отношению к американской на межбанковском рынке, установился на уровне 27,42-27,46

гривны за доллар США.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 13.30, курс евро по отношению к гривне колеблется в пределах 31,22-31,26 гривны; аналогичный курс российского рубля − 0,4102-0,4110 гривны.

Кроме того, известно, что Национальный банк Украины объявил о проведении аукциона по продаже 100 млн долларов из валютных резервов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал украинцам, как и в чем стоит хранить сбережения.