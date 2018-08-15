Экономист объяснил, почему украинская экономика "растет неправильно"

15 августа 2018, 15:36

По словам экономиста, "на бумаге" описана одна ситуация, но фактически она другая.

Виктор Скаршевский, экономист

Экономист Виктор Скаршевский прокомментировал информацию Госстата о росте экономики Украины.

"По оперативным данным Госслужбы статистики Украины, во втором квартале 2018 года ВВП вырос на 3,6 процента по отношению ко второму кварталу 2017 года. Рост выше, чем тот, который заложен в госбюджет - 3 процента", - приводит данные Госстата Скаршевский в Facebook.

По словам экономиста, "на бумаге" описана одна ситуация, но фактически она другая.

"Если в украинской экономике все так хорошо, все идет по плану и даже лучше, так почему тогда правительство так радуется предстоящей сентябрьской миссии МВФ в ожидании очередного кредитного транша?" - задается вопросом Скаршевский.

Описывая реальное положение дел, он приводит такие факторы:

  • доходная часть бюджета не выполняется,
  • расходы бюджета недофинансируются,
  • впервые за 20 лет возникли проблемы с выплатой пенсий,
  • трудовая миграция, судя по динамике поступлений валюты от заробитчан, увеличивается в геометрической прогрессии,
  • на валютном правительственном счету, для обслуживания и погашения внешнего долга, денег хватит только до ноября,
  • прямые иностранные инвестиции сокращаются,
  • отток иностранного капитала продолжается.

"И не надо сравнивать Украину с Турцией. Текущие проблемы в Турции связаны с перекредитованием и переинвестированием, а в Украине - с недокредитованием и недоинвестированием", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что с конца марта этого года на заработки за границу уже выехали 420 тысяч украинцев.

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Виктор Скаршевский
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