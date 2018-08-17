Экстренный аукцион. Стало известно, как продажа валюты от НБУ повлияла на курс доллара

Финансовый регулятор "выбросил" на рынок несколько десятков миллионов долларов.
В пятницу, 17 августа, котировки курса украинской валюты по отношению к американской к закрытию Межбанковского валютного рынка установились на уровне 27,75-27,78 гривны за доллар.
По состоянию на 20.40 средние курсы валют выглядят следующим образом:
1)Доллар США - 27,75-27,78 гривны;
2)Евро - 31,66-31,69 гривны;
3) Российский рубль - 0,4118-0,4126 гривны.
По мнению экспертов, курс немного снизился, после того, как НБУ 17 августа объявил аукцион по продаже валюты. В ходе торгов украинский финансовый регулятор продал 24,8 миллиона долларов США.
Напомним, ранее в Нацбанке Украины объяснили, почему доллар теперь стоит в районе 28 гривен.