Экстренный аукцион. Стало известно, как продажа валюты от НБУ повлияла на курс доллара

Гривны и доллары. Иллюстративное фото / 1fin.biz

В пятницу, 17 августа, котировки курса украинской валюты по отношению к американской к закрытию Межбанковского валютного рынка установились на уровне 27,75-27,78 гривны за доллар.

По состоянию на 20.40 средние курсы валют выглядят следующим образом:

1)Доллар США - 27,75-27,78 гривны;

2)Евро - 31,66-31,69 гривны;

3) Российский рубль - 0,4118-0,4126 гривны.

По мнению экспертов, курс немного снизился, после того, как НБУ 17 августа объявил аукцион по продаже валюты. В ходе торгов украинский финансовый регулятор продал 24,8 миллиона долларов США.

Напомним, ранее в Нацбанке Украины объяснили, почему доллар теперь стоит в районе 28 гривен.