Одним махом две проблемы: Украинские власти радикально взялись за безработицу и безработных

Центр занятости. Иллюстративное фото / УНИАН

В Украине Центры занятости начали "чистки" перечней жителей страны, которые стояли на учете как безработные.

Как сообщает портал "Вести" со ссылкой на эксперта по подбору персонала Татьяну Пашкину, во все такие украинские организации поступила внутренняя директива — максимально уменьшить количество людей, стоящих на учете.

"Об этом говорят сами сотрудники. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет, уменьшить количество людей, получающих выплаты, но при этом работающих неофициально", — сказал она.

По мнению экономиста Александра Охрименко, таким способом украинские власти намереваются закрыть дыры в бюджете и одним махом улучшить статистику по безработице. Первое — улучшает статистику по безработице. Согласно последним данным, в Украине на начало января 2018-го было зарегистрировано около 350 тысяч безработных. При размере средней вып

Как заявил эксперт по социальным вопросам Юрий Гаврилечко, после того, как вступил в силу новый порядок предоставления субсидий, такие ухищрения властей набрали массовый характер. "Схема проста: людям заведомо предлагают работу, от которой они по разным причинам откажутся. А два отказа — это повод для снятия с учета. И человек больше не считается официально безработным", — объясняет Гаврилечко. латы пособия в 1,2 тысячи гривен, ежемесячно на эти цели тратится около 420 млн гривен.

Впрочем, по словам Пашкиной, на определенные ухищрения массово идут и украинцы. Достаточно нередко работодатели жалуются "кадровикам", что соискатели вакансий просят их урезать зарплату официально, а неофициальный остаток платить ее в "конверте" − чтобы их не снимали с учета как безработных.

"У нас есть клиенты — добросовестные работодатели, которые жалуются, что кандидаты, которых мы к ним отправляем, просят их устроить неофициально. То есть работодатель предлагает им 10 тыс. грн, а кандидаты просят 6–7 тысяч грн, но "в конверте", мотивируя это тем, что они получают пособие по безработице и субсидию. И им так выгодно и на кармане больше остается", —подытожила Пашкина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стало известно число украинцев, которые лишились финансовой помощи от государства.