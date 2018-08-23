Алкоголь рекой и сын Януковича. Журналисты "вскрыли" схему торговли белорусских госкомпаний с боевиками "Л/ДНР"

Реклама белорусского пива в оккупированном Луганске / Белсат

Белорусские государственные и частные компании в массовом порядке разливают пиво и водку, а затем поставляют их во временно контролируемые боевиками "Л/ДНР" районы Донбасса.

Этот факт в своем расследовании установили журналисты портала "Белсат". По их информации, госкомпания "Криница" разливает на своих производственных мощностях пиво под торговой маркой "Юзбир". Она официально принадлежит донецкой компании "Мастер-торг". Кроме того, на полках супермаркетов в оккупированных боевиками городах можно приобрести и пиво под собственной торговой маркой "Криницы". Причем в Луганске биг-борд с рекламой этого белорусское пиво установлен прямо в центре города – на улице Советская.

Однако в госкомпании утверждают − они прямые поставки на контролируемые боевиками территории не осуществляют и никакого отношения к этой рекламе не имеют. "Мы не имеем прямого контракта с "Мастер-торгом", но имеем контракт с канадской компанией, представляющей интересы "Мастер-торга […] Пиво под брендом "Криница" на полках местных супермаркетов – результат сотрудничества с коммерческими организациями. А детали такого сотрудничества я не имею права разглашать", – заявил "Белсату" начальник управления маркетинга и рекламы "Криницы" Сергей Решетников.

Схема с посредниками из-за далекой заграницы, как заявляют журналисты, вполне соответствует масштабу "Мастер-Торга", который эксперты называют крупнейшим импортером продовольствия и спиртного в районы, контролируемые "ДНР". Три года назад, в 2015-м, компания начала поставлять массовые поставки продукции из Беларуси. Сейчас "Мастер-торг" контролирует до 40% рынка продуктов и алкоголя. По неофициальным данным, компанию контролирует живущий ныне в РФ Александр Янукович – старший сын бывшего президента Украины. Эту информацию подтвердил один из бывших главарей "ДНР" Александр Ходаковский.

Кроме того, на полках луганских и донецких супермаркетов, представлян широкий ассортимент ликеро-водочной продукции шести из восьми заводов, входящих в госконцерн "Минск Кристал Групп" (созданный в 2015-м по личному указанию президента Александра Лукашенко) – Гомельского ЛВЗ, Витебского ЛВЗ, Климовичского ЛВЗ, Гродненского ЛВЗ, Брестского ЛВЗ и Мозырского спирто-водочного.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские пограничники рассекретили новую схему финансирования боевиков.