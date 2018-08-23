Стало известно, на сколько миллиардов долларов за неделю снизились международные резервы РФ

Доллары / Reuters

Международные резервы Российской Федерации уменьшились за неделю на 5,4 млрд долларов США.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Газета", ссылаясь на представителей пресс-служба Центробанка РФ.

Согласно обнародованным данным, в минувшую пятницу, 17 августа, они составляли 452,2 млрд против 457,6 млрд долларов США на 10 августа.

Как объяснили в Центробанке, снижение на 1,2% случилось в результате отрицательной переоценки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что крупный швейцарский банк заморозил российских активов на миллиарды долларов.