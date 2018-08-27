В "Нафтогазе" рассказали, чем чреват для Украины отказ от транзита российского газа

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Финансовые потери, которые понесет украинская казна после возможного прекращения транзита российского газа, практически сопоставимы с расходами страны на ВСУ и превышают все убытки России от санкций стран Запада.

Соответствующее мнение в понедельник, 27 сентября, озвучил главный коммерческий директор госкомпании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. "Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону. Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины составляет 3% [от ВВП]. Это больше, чем теряет РФ от всех санкции, которые на нее наложены", - цитирует его агентство UNN.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин заявил о своих намерениях сохранить транзит газа через Украину.