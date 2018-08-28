В Госстате рассказали, насколько вырасли реальные зарплаты украинцев

Рост реальной зарплаты за год составил почти 15% / ZN.UA

Реальные заработные платы украинцев в июле 2018, по сравнению с июлем прошлого 2017 года, выросли на 14,7%.

Индекс реальной заработной платы в июле 2018 по сравнению с июнем составил 101%, а относительно июля 2017 — 114,7%— говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Также отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2018 составляла 9170 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Читайте такжеСтало известно, сколько жителей Украины получают зарплаты в десятки тысяч гривенВ июле по сравнению с июнем средняя номинальная зарплата выросла на 0,3%, а по сравнению с июлем 2017 — на 24,9%.

Напомним, в Украине назвали самую высокую среднюю зарплату наемного работника в стране - как выяснилось, это авиационная сфера.