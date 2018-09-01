Эксперт заверил, что Украина может обойтись без кредитов МВФ

Украина сможет обойтись без кредитов МВФ, считает эксперт

Украина сможет обойтись без нового транша МВФ, а отсутствие результатов по возобновлению кредитования не будет критичным для экономики страны.

По мнению главы Центра антикризисных исследований, доктора экономических наук Ярослава Жалило, в МВФ понимают, что сейчас Украина втягивается в сложный предвыборный период, когда вряд ли можно ожидать проведения каких-то непопулярных реформ.

"С другой стороны, все зависит от того, насколько Украина остро нуждается в этих средствах. Сейчас мы видим, что Украина успешно вышла на внешние рынки заимствований. Это означает, что Украина сегодня в состоянии закрывать свои внешние финансовые разрывы и без денег Фонда. Но стоимость этого заимствования, по мнению экспертов, является достаточно высокой, а средства МВФ, естественно, значительно дешевле и могут открывать путь для более дешевых заимствований из других источников", – говорит эксперт.

Он подчеркнул, что поскольку острой финансовой нужды в новом транше МВФ у Украины нет, сам Фонд не будет спешить идти на компромиссы, пишет "Сегодня".

"Однако Украине необходимо в переговорах доказывать свою позицию и искать компромиссы", - добавил Жалило.

Напомним, ранее бывший министр финансов Словакии, руководитель группы советников премьер-министра Украины Иван Миклош заявил о том, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украине необходимо сохранить и продолжать программу Международного валютного фонда.