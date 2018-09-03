Эксперт рассказал, по кому серьезно ударят проблемы с госбюджетом

Эрик Найман / Главред

В Украине государственный кошелек практически опустел и это стало следствием грубых ошибок в управлении экономикой как со стороны НБУ и правительства, так и отсутствия явного прогресса в системных реформах, заявил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман.

"А платить за все будут, конечно же и простые украинцы, и бизнес. Вообще, гораздо опаснее для Украины именно последнее. Ведь когда не развивается бизнес, то нет ни новых рабочих мест, ни налогов. Поэтому, к сожалению, проблемы в госбюджете в первую очередь бьют именно по бизнесу, а не по простым людям через ухудшение налогового и инвестиционного климата", - подчеркнул эксперт во время чата в "Главреде".

Напомним, ранее Найман рассказал, когда Украина может приблизиться к дефолту.