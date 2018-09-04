Эксперт рассказал, что в Украине подорожает больше всего

В Украине серьезно подорожают овощи, спрогнозировал эксперт / пятачок.dp.ua

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в Украине овощи будут значительно расти в цене, среди круп больше всего подорожают перловая, ячневая и пшенная.

Если в стране до конца года инфляция будет на уровне 8%, то подорожание овощей ожидается на 30-40%, хлеб подорожает на 8-10%, а молочная продукция — до 10%, рассказал эксперт "Вестям".

"Можно сказать, что сегодня по борщевому набору мы находимся на ценовом дне. Овощи будут значительно расти в цене", — отметил собеседник.

По прогнозам эксперта, мясо каждый месяц будет дорожать на 1-1,2 грн за килограмм. В первую очередь, речь идет о говядине, поскольку поголовье коров постоянно сокращается.

Дорошенко добавил, что свинина также будет дорожать, но не столь значительно. "Что касается круп, то больше всего в цене наберут из так называемого дешевого ряда, — это перловая, ячневая, пшенная. Но они… не превысят 10 грн/кг, потому что их основным конкурентом является социальный хлеб", — спрогнозировал управленец.

Ранее Алексей Дорошенко говорил, что в Украине за 2018 год бутерброд с салом подорожал на 42%. Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей добавил, что сейчас самый дорогой украинский бургер — в Киеве.