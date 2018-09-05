По 23 грн за "куб" воды: какие тарифы на водоснабжение и водоотведение ждут украинцев

В Украине вырастут тарифы на воду / УНИАН

Нацкомиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала щедрый подарок местным водоканалам – дала добро повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Расценки по регионам будут разными, но в среднем вырастут на 12-13%.

В Киеве вода уже подорожала. Всего действует три тарифа. В частности, 15,78 грн за "куб" (8,292 грн за снабжение и 7,488 грн ― отвод) – это тариф для жителей частного сектора, коллективных потребителей (ЖЭК, ОСМД, управляющие компании) и юрлиц.

Еще один тариф – 16,716 грн за "куб" (8,784 грн за водоснабжение и 7,932 грн за водоотвод) – для большинства жителей многоэтажек. Кроме того, по этим расценкам будут платить владельцы нежилых помещений в жилом фонде. Это на 7,9% дороже предыдущего тарифа.

А в следующем году Киевводоканал хочет поднять цену до 23 грн.

Напомним, власти собрались оставить украинцев без централизованного горячего водоснабжения. Альтернативой централизованного горячего водоснабжения должно выступить автономное.