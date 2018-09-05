По 23 грн за "куб" воды: какие тарифы на водоснабжение и водоотведение ждут украинцев

5 сентября 2018, 10:48

В Киеве вода уже подорожала.

вода
В Украине вырастут тарифы на воду / УНИАН

Нацкомиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала щедрый подарок местным водоканалам – дала добро повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Расценки по регионам будут разными, но в среднем вырастут на 12-13%.

В Киеве вода уже подорожала. Всего действует три тарифа. В частности, 15,78 грн за "куб" (8,292 грн за снабжение и 7,488 грн ― отвод) – это тариф для жителей частного сектора, коллективных потребителей (ЖЭК, ОСМД, управляющие компании) и юрлиц.

Еще один тариф – 16,716 грн за "куб" (8,784 грн за водоснабжение и 7,932 грн за водоотвод) – для большинства жителей многоэтажек. Кроме того, по этим расценкам будут платить владельцы нежилых помещений в жилом фонде. Это на 7,9% дороже предыдущего тарифа.

А в следующем году Киевводоканал хочет поднять цену до 23 грн.

Напомним, власти собрались оставить украинцев без централизованного горячего водоснабжения. Альтернативой централизованного горячего водоснабжения должно выступить автономное.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
коммунальные тарифы водоснабжение НКРЭКУ ЖКХ-тарифы водоотведение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:17
"Верх близорукой рукож*пости": половина французских "вертолетов Авакова" будут бэушными
10:48
По 23 грн за "куб" воды: какие тарифы на водоснабжение и водоотведение ждут украинцев Видео
10:48
Девушка дня Instagram: пышногрудая модель с аппетитными ягодицами Анастасия Рольщикова Фото
10:45
В Харькове открылась школа нового поколения "Ранок" новости компании
10:31
Вредные выбросы несет из Армянска на материковую Украину: сколько времени понадобится на ликвидацию катастрофы Видео
10:22
Названа выплаченная Украиной МВФ сумма
09:51
В Украине зафиксирована опасная вспышка менингита: уже есть первые жертвы
09:15
"Давай нах** убьем его!" СМИ узнали о предложении Трампа ликвидировать Асада
08:59
Нарушение закона нардепами попало на видео Видео
08:15
Украина нащупала инвестиционное дно мнение
07:59
Убийство Захарченко: в ОБСЕ обратили внимание на подозрительную деталь
07:21
Захарченко убил "Чебурашка" - СМИ
07:15
Только не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенести мнение
06:58
Какой знак Зодиака самый сильный
06:34
Путинский "Титаник" медленно погружается во мрак мнение
06:13
Земля обречена: ученые предупредили о новом апокалипсисе
05:45
Сестры-близняшки. Вера Брежнева показала фото с дочерью
05:20
В Киеве из маршрутки на ходу выбросили мужчину, он погиб
04:51
Тука выдвинул три версии убийства Захарченко
04:12
Илон Маск решил запускать в космос не только корабли, но и людей
03:44
Глубокий анус. В Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис
03:10
"Гниение изнутри": психолог объяснила, почему не стоит обсуждать людей Видео
02:55
"Идиот, утративший рассудок": Стало известно, как ругал Трампа глава аппарата Белого дома
02:32
Эксперт рассказал, как ликвидация Захарченко отразится на стратегии РФ по Донбассу Видео
02:01
Ученые определили время для завтрака и ужина, чтобы похудеть
01:25
Убийство с расчленением. На Киевщине в чемодане нашли останки женщины
00:56
Очень горячо: Dj Nana показала самый обсуждаемый наряд нового сезона "Танцев со звездами" Видео
00:17
"Минск" исчерпал себя: политолог объяснил нежелание Киева возвращать Донбасс
04 сентября, вторник
23:48
В Киеве презентовали форму для футбольной сборной Украины с надписью "Слава Украине": опубликовано фото Фото
23:21
Российские оккупанты принесли в Крым и Украину экологические катастрофы - Климкин
23:05
Лавров упрекнул западных лидеров и рассказал о будущем нормандского формата после убийства Захарченко
22:43
Достоин занять это место. Стало известно, кто заменит Маккейна в американском Сенате
22:20
В Ровно вооруженные мужчины напали на авто и унесли почти два миллиона
21:50
"Собака жирная": американская модель поделилась забавным фото Видео
21:26
От Супермена к Геральту. Генри Кавилла назначили на главную роль в сериал "Ведьмак"
21:20
В Японии бушевал мощный тайфун "Джеби": девять жертв, сотни пострадавших Фото Видео
21:07
Нардеп Лещенко с семье снялся в яркой фотосессии к фестивалю Burning Man Фото
20:46
Семейство Кардашьян-Дженнер "выгуляло" свои формы на пляже: фотогалерея Фото
20:29
Богомолец объяснила, почему программа лечения украинцев за границей не работает
20:19
"Атака через телеэкраны". В Раде предложили законодательно наказывать всех, отрицающих агрессию РФ против Украины Видео
19:50
"Ницоевщины не будет": мэр Днепра прокомментировал информацию о запрете российских песен
19:25
В РФ малому бизнесу очень плохо, люди хотят все продать и уехать — экс-депутат Госдумы
19:18
В Минэкономразвития назвали условие, при котором отменят переход на зимнее время в Украине
19:10
"Понимал, что будут жестоко пытать": стало известно, что случилось с личным охранником убитого Захарченко
19:00
"Очень похожи улыбки": Светлана Лобода показала фото с сестрой
18:48
На Николаевщине подростки по приказу зэка-куратора изнасиловали и убили гея
18:35
Захарченко ликвидировало ГРУ — российский финансист Видео
18:20
Порошенко рассказал, сколько украинцев "попробовали на вкус прелести" безвиза
18:10
Бабченко назвал следующую цель России Видео
18:00
Генпрокуратура добилась доступа к смартфону журналистки, разоблачающей властную коррупцию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять