НБУ ощутимо укрепил гривну к доллару

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2822,4632 грн.
В четверг, 6 сентября, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Американская валюта подешевела на 19 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны на 7 сентября:
100 долларов — 2822,4632 грн (6 сентября — 2841,1552);
100 евро — 3283,6537 грн (3290,6260).
Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривны к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривны за доллар.