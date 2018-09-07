НБУ ощутимо укрепил гривну к доллару

Нацбанк ощутимо укрепил курс гривны к доллару / news.online.ua

В четверг, 6 сентября, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Американская валюта подешевела на 19 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 7 сентября:

100 долларов — 2822,4632 грн (6 сентября — 2841,1552);

100 евро — 3283,6537 грн (3290,6260).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривны к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривны за доллар.