От хлеба до коммуналки: эксперты предупредили о новой волне подорожания в Украине

8 сентября 2018, 12:39

Экономисты говорят о двукратном ускорении инфляции из-за роста курса доллара.

продукты, подорожание
Эксперты говорят о новом подорожании / fakty.ictv.ua

В Украине стоит ожидать новую волну подорожания, при этом экономисты говорят о неминуемом росте цен на импортные лекарства, чай, кофе, морепродукты и фрукты.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, стоит ждать роста цены на хлеб на 3—4%, а в дальнейшем и подорожания с началом отопительного сезона газа и "коммуналки".

"Если подорожавший доллар не позволит наполнить бюджет для повышения с декабря соцстандартов, Нацбанку придется включать печатный станок. Также с декабря очень вероятно обещанное повышение минзарплаты до 4200 грн. Это ускорит инфляцию, но уже в 2019 году", - считает он.

В то же время глава Украналитцентра Александр Охрименко говорит о двукратном ускорении инфляции из-за роста курса доллара, а к концу года цены могут вырасти еще на 11—12%.

"К декабрю из-за подорожания топлива могут вырасти на 8—10% цены на проезд в автотранспорте. Если Нацбанк не станет активно укреплять гривну, то к концу года можем иметь курс до 30 грн. за доллар, так как в бюджете заложен среднегодовой курс 29,3 грн. за доллар, и властям надо отыграть его снижение в первом полугодии ниже 26 грн. за доллар. Но выше 30 грн. за доллар вряд ли будет, так как начнется паника среди населения, которое начнет снимать депозиты, пытаться конвертировать гривни в доллары. Проще сделать эмиссию", - подчеркнул он.

А эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский прогнозирует, что рост цены на газ на 10% сделает дороже тепло, а воду — на 5—6%, пишет "Сегодня".

Напомним, ранее украинцев предупредили о резком подорожании хлеба до конца года.

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подорожание цены
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