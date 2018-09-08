Автопроизводство в Украине рухнуло почти на 40%

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Объем производства автотранспорта в Украине в августе текущего года сократился на 37% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

При этом в минувшем месяце с конвейеров украинских заводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники, сообщает ассоциация "Укравтопром".

"Наибольший результат прошлого месяца продемонстрировал завод "Еврокар", где было составлено 413 легковых автомобилей марки Skoda. При этом, относительно августа 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27 процентов", - сказано в сообщении.

При этом указывается, что производство грузовиков ограничилось выпуском всего одного автомобиля, против 32 в прошлом году.

"В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года", - отметили в ассоциации.

В то же время производители автобусов за август выпустили 56 машин, что на 18% меньше чем в прошлом году.

Всего с начала 2018 года в Украине изготовлено 4544 единиц автотранспортных средств или на 7% меньше чем за аналогичный период прошлого 2017 года.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель легковых автомобилей — Запорожский автомобилестроительный завод — намерен выпустить альтернативу снятого с производства "Ланоса".