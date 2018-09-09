"Травят народ": некачественная гречка из РФ обрушила посевы гречихи в Украине

В Украину завезли некачественную гречку из РФ / sevnews.info

Завоз некачественной гречневой крупы из России может привести к сокращению посевов этой культуры в Украине в следующем году в 4-5 раз.

"В прошлом году из РФ завезли в Украину гречневую крупу, которая по девяти показателям не соответствует нашим "ГОСТам". Заехал хлам, которым травят народ. Уже в этом году площади под посевами гречихи сократились почти вдвое. И если не будет изменений к лучшему, посевы гречихи в Украине будут сокращаться все больше", – рассказал один из членов Всеукраинского аграрного совета Николай Малиенко.

По его данным, РФ демпингует и продает свою некачественную гречку в Украине ниже себестоимости украинской крупы.

Отметим, что по оценкам аналитиков, общий объем импорта гречневой крупы из России, включая "теневые" поставки, составляет не менее 50 тыс. тонн. При этом украинские заводы в прошлом году произвели всего 55 тыс. тонн крупы. Таким образом, доля российской крупы на украинском рыке уже достигла около 45-50%, пишет "Сегодня".

Напомним, ранее эксперт назвал наиболее подорожавшие продукты.