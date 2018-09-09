Делайте запасы на зиму: эксперт назвал наиболее подорожавшие продукты

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В Украине в начале осени произошло подорожание большинства продуктов питания. При этом больше всего цены выросли на картофель — 11%, куриное филе — 7% и бройлер — 4%.

Как отмечает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, также на 4% подорожала вареная колбаса, говядина и мука прибавили в цене 3%, стоимость капусты и свинины выросла на 2%. Меньше, чем на 2% подорожал ржаной и ржано-пшеничный хлеб, рис. Один процент к стоимости добавили сахар, молоко и пшено.

Кроме того, зафиксировано подорожание социальных сортов хлеба и батона, манки, ячневой крупы, рыбы, сливочного масла, сметаны и сыра, добавил Дорошенко в Facebook.

При этом он также уточнил, что ряд продуктов в августе наоборот, подешевел. В частности речь идет о моркови -32%, лук и свекла — по 16%. Почти на 13% снизилась стоимость яблок, на 6% — яиц. Меньше, чем на 1% стали дешевле сало и гречка.

"Каждый сам почувствовал собственным кошельком цены, делая покупки и запасы на зиму", - резюмировал Дорошенко.

Напомним, ранее эксперты предупредили о новой волне подорожания в Украине.