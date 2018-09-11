Нацбанк ощутимо укрепил гривну к евро

11 сентября 2018, 09:30

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2820,0688 грн.

Нацбанк ощутимо укрепил курс гривны по отношению к евро
НБУ ощутимо укрепил курс гривны по отношению к евро / Reuters

В понедельник, 10 сентября, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро.

Европейская валюта подешевела на 20 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 11 сентября:

100 долларов — 2820,0688 грн (10 сентября — 2826,4977);

100 евро — 3263,1016 грн (3282,9771).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривны к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривны за доллар

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