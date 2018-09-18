НБУ снизил курс гривны: евро снова близок к психологической отметке

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2815,1007 грн.
Во вторник, 18 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Европейская валюта подорожала на 10 копеек и снова приблизилась к психологической отметке в 33 гривны.
Официальный курс гривны на среду, 19 сентября:
100 долларов — 2815,1007 грн (18 сентября — 2812,6754);
100 евро — 3292,8233 грн (3282,6735).
Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.