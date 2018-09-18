НБУ снизил курс гривны: евро снова близок к психологической отметке

Нацбанк на 10 копеек снизил курс гривны к евро / Корреспондент.net

Во вторник, 18 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Европейская валюта подорожала на 10 копеек и снова приблизилась к психологической отметке в 33 гривны.

Официальный курс гривны на среду, 19 сентября:

100 долларов — 2815,1007 грн (18 сентября — 2812,6754);

100 евро — 3292,8233 грн (3282,6735).

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.