Аналитик спрогнозировал скачок цен на бензин в Украине

К концу 2018-го в Украине подскочит цена бензина, спрогнозировал аналитик / sevdon.net

В Украине к концу 2018 года цена литра бензина и дизельного топлива увеличится на 60 копеек при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 долларов за баррель.

На цены на "черное золото" давят желание Саудовской Аравии удержать Brent в диапазоне 70-80 долларов за баррель и опасения финансовых рынков в связи с "торговыми войнами", рассказал аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун "Обозревателю".

"Если нефть Brent закрепится на уровне 78 долларов за баррель, что выше примерно на 2%, чем в мае-июне, а гривна останется на уровне 28,2 (за доллар — Ред.), бензин и ДТ могут подорожать еще на 60 копеек за литр — с 31,4 до 32 гривен за литр для А-95 и 29,7 гривен за литр для ДТ", — спрогнозировал собеседник.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн за доллар.