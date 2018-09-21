Вперед - в Гаагу. Россияне планируют судиться в трибунале по конпенсации "Нафтогазу"

Эмблема "Нафтогаз" и "Газпрома" / 112.ua

Российские представители до конца нынешнего года обжалуют в судебном порядке решение Гаагского трибунала по компенсации "Нафтогазу Украины" потери активов в аннексированном полуострове Крым.

С таким заявлением выступил перед представителями СМИ глава Министерства юстиции РФ Александр Коновалов."Как вы знаете, мы не принимали участия в этом процессе. Насколько я знаю, сроки для обжалования этого решения еще не истекли. Я думаю, что оно, конечно, будут обжаловано", — заявил чиновник.

Коновалов также отметил, что апелляция, скорее всего, будет подана в Гаагский трибунал до конца нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители российского газового монополиста, корпорации "Газпром", заявили о подаче нового иска против "Нафтогаза Украины" в Стокгольмский арбитраж.