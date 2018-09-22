Евро откатился от психологической отметки. Назван курс валют от НБУ на понедельник

Нацбанк на три копейки повысил курс гривны к евро / forbes.ua

В пятницу, 21 сентября, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро.

Европейская валюта подешевела на три копейки и откатилась от психологической отметки в 33 гривны.

Официальный курс гривны на понедельник, 24 сентября:

100 долларов — 2806,2880 грн (21 сентября — 2806,1850);

100 евро — 3299,9141 грн (3302,5991).

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.