НБУ снизил курс гривны: евро снова перевалил за психологическую отметку

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2811,1097 грн.
В понедельник, 24 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Европейская валюта подорожала на 10 копеек и cнова пересекла психологическую отметку в 33 гривны.
Официальный курс гривны на 25 сентября:
100 долларов — 2811,1097 грн (24 сентября — 2806,2880);
100 евро — 3309,5194 грн (3299,9141).
Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.