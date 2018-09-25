НБУ снизил курс гривны: евро снова перевалил за психологическую отметку

Нацбанк ощутимо снизил курс гривны к евро / Reuters

В понедельник, 24 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Европейская валюта подорожала на 10 копеек и cнова пересекла психологическую отметку в 33 гривны.

Официальный курс гривны на 25 сентября:

100 долларов — 2811,1097 грн (24 сентября — 2806,2880);

100 евро — 3309,5194 грн (3299,9141).

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.